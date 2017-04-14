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14 апреля 2017
22:39  14 апреля 2017 0

В петербургской гимназии прогремел взрыв

Скорая помощь, 03, скорая помощь
Помощь медиков никому из учащихся и преподавателей гимназии не потребоваласьФото: depositphotos.com

В гимназии СПбГУ имени Фаддеева в Санкт-Петербурге в пятницу, 14 апреля, произошел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

Взрыв прогремел в одной из комнат общежития, которое находится под одной крышей с гимназией. Ударной волной выбило дверь и окна, сообщает портал «Утро.ру».

На место были вызваны экстренные службы города и сотрудники правоохранительных органов. Учащиеся эвакуированы.

В результате взрыва никто не пострадал. Его причины выясняются. По одной из версий, ЧП произошло из-за брошенной в унитаз петарды, по другой — взорвался баллон с газом.

Марина Мотылева
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