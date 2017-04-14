23:01 14 апреля 2017 0

Власти Афганистана, на которой была сброшена бомба, заявили об уничтожении боевиков. ИГИЛ заявляет об обратном Фото: Wikipedia

В запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» заявили, что боевики группировки не понесли потерь в результате удара США сверхмощной фугасной авиационной бомбой в Афганистане.

Согласно данным агентства Amaq, контролируемого террористами, в рядах ИГИЛ после удара нет ни убитых, ни раненных, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Между тем власти Афганистана заявили об обратном. По их информации, бомбардировка привела к гибели более 30 боевиков. Президент США Дональд Трамп также назвал первый в истории удар «матерью всех бомб» «очень удачной миссией».

Согласно официальной версии Пентагона, целью удара США по Афганистану с использованием «матери всех бомб» было уничтожение тоннелей боевиков «Исламского государства». В экспертном сообществе, однако, сомневаются, что Вашингтон осуществил военную операцию исключительно для разгрома инфраструктуры афганской террористической ячейки ИГ. В частности, бывший сотрудник ЦРУ Джек Райс убежден, что атака была не чем иным, как демонстрацией силы, адресованной в том числе Северной Корее, отмечает RT.