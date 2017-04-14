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14 апреля 2017
23:01  14 апреля 2017 0

Террористы заявили, что им не навредил удар США «матерью всех бомб» в Афганистане

Открытая лицензия 07.07.2015. Взрыв, взрыв
Власти Афганистана, на которой была сброшена бомба, заявили об уничтожении боевиков. ИГИЛ заявляет об обратномФото: Wikipedia

В запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» заявили, что боевики группировки не понесли потерь в результате удара США сверхмощной фугасной авиационной бомбой в Афганистане.

Согласно данным агентства Amaq, контролируемого террористами, в рядах ИГИЛ после удара нет ни убитых, ни раненных, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Между тем власти Афганистана заявили об обратном. По их информации, бомбардировка привела к гибели более 30 боевиков. Президент США Дональд Трамп также назвал первый в истории удар «матерью всех бомб» «очень удачной миссией».

Согласно официальной версии Пентагона, целью удара США по Афганистану с использованием «матери всех бомб» было уничтожение тоннелей боевиков «Исламского государства». В экспертном сообществе, однако, сомневаются, что Вашингтон осуществил военную операцию исключительно для разгрома инфраструктуры афганской террористической ячейки ИГ. В частности, бывший сотрудник ЦРУ Джек Райс убежден, что атака была не чем иным, как демонстрацией силы, адресованной в том числе Северной Корее, отмечает RT.

Марина Мотылева
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