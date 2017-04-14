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14 апреля 2017
23:24  14 апреля 2017 0

Пропавшего 100-летнего мужчину обнаружили в постели соседки

Старики Челябинск, старик, дедушка, дом престарелых
Старик ушел поспать к соседкеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Во Франции родственники заявили о пропаже 100-летнего мужчины, а полицейские отправившись на поиски, обнаружили пожилого мужчину в постели 90-летней соседки. Старичок мирно спал, даже не подозревая, что его разыскивают.

Инцидент произошел в департаменте О-де-Сен в доме престарелых. Пожилой мужчина проживал там вместе со своей супругой. Не дождавшись вышедшего ненадолго мужа, женщина обратилась к сотрудникам учреждения. Самостоятельные поиски мужчины результата не дали, тогда администрация обратилась в полицию, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.

Столетнего постояльца дома в итоге нашли в постели одной из 90-летних соседок. Как пояснили стражи порядка, мужчина мирно спал, пока хозяйка кровати ждала, пока он проснется и уйдет.

Нина Калинина
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