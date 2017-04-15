00:20 15 апреля 2017 0

Молодой Лев Ковпак оказался самым богатым депутатом Госдумы от Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Опубликованные в пятницу, 14 апреля, декларации доходов и имущества депутатов Государственной Думы от Свердловской области содержат множество любопытных сведений. «URA.RU» сравнило, кто сколько зарабатывает, на чем ездит и какой недвижимостью обладает.

Из 13 депутатов Госдумы от Свердловской области самым богатым оказался молодой бизнесмен Лев Ковпак: сын владельца торговой сети «Кировский» заработал за 2016 год 35,6 млн руб. (35652545 руб. 32 коп.). В два раза меньше доход у Николая Езерского (19 млн 984 тыс. руб.). Ближе всех к бизнеменам доход у федерального политика, избравшегося от Свердловской области, юриста Павла Крашенинникова — 6 млн 630 тыс. руб.

Годовые доходы остальных депутатов (Петров, Бурков, Чепиков, Иванов, Альшевских, Шилков) — в «коридоре» от 3 до 4,5 млн рублей. Среди них и долларовый миллиардер из списка Forbes Зелимхан Муцоев. Опытный парламентарий (он в Госдуме с 1999 году), Муцоев показал за год лишь 4 млн 567 тыс. годового дохода.

Сравнение доходов депутатов Госдумы от Свердловской области Таблица: Андрей Гусельников

В тройке самых бедных, с доходом менее 3 млн рублей, оказались экс-свердловский министр (некогда — мэр Карпинска) Сергей Бидонько (2 млн 697 тыс. руб.), тагильский «человек труда» с Уралвагонзавода Алексей Балыбердин (2 млн 681 тыс. руб.) и профсоюзный лидер Андрей Ветлужских: годовой доход профсоюзника составил скромные 2 млн 551 тыс. руб. (около 212 тыс. рублей в месяц).

Они же — самые скромные владельцы недвижимости: у заводчанина Балыбердина — только квартира на 64 кв. м, у Бидонько — апартаменты на 159 кв. м.), а у Ветлужских — квартира площадью 43 кв. м. и гаражный бокс на 16,6 кв. м.). У всех остальных в собственности — земельный участок в тысячу-две-три квадратных метров (иногда — не один), домики площадью в сотни квадратных метров, бани, гаражи, боксы.

Миллиардер из списка Forbes Зелимхан Муцоев показывает лишь 4,5 млн руб. официального дохода Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Больше все квартир — у Ковпака (пять: на 95, 116, 129, 154 и 156 «квадратов»), а у Муцоева — пять участков под ИЖС, на которых расположены два больших жилых дома (1392,4 и 1133,1 кв. м.), гостевой домик площадью 179,5 кв. м., гараж на 152 квадрата и собственная трансформаторная подстанция. Андрей Альшевских — единственный обладатель задекларированного бассейна.

Интересно, что у многих свердловских депутатов ГД нет в собственности автомобиля (действительно, а зачем?). Так, «безлошадными» оказались Андрей Альшевских, Сергей Бидонько, Александр Бурков (на него зарегистрирован только автоприцеп), Андрей Ветлужских и Лев Ковпак — несмотря на наличие у последнего целых четырех мест для хранения авто (гаражный бокс, машиноместо, гараж-стоянка и паркинг).

Остальные ездят на вполне «приличных тачках»: Балыбердин — на Nissan X-Trail, Николай Езерский — на Мерседес S-500 (его супруга — на Лексус LХ-570), Крашенинников — на Lexus RX-35, Муцоев — на БМВ 760 LI, Чепиков — на BMW 528 ixDrive, Шилов — на Фольксваген TOUAREG. У Иванова машин нет, но на супругу зарегистрированы Mercedes-Benz GL 350 и Volkswagen Touareg.

Александру Петрову зачем-то нужные «Нива» и «Запорожец» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Помимо автомобилей, некоторые владеют и другими средствами транспорта, например, в собственности у Балыбердина — надувная резиновая лодка Yukona-330 TS. Судя по декларации, самый ярый экстремал и путешественник — ЛДПР-овец Данил Шилков: кроме машины, у него есть мотоцикл КТМ 530 ЕХС, квадроцикл Bombardier Outlander 400 MAX XT и даже снегоход Bombardier Ski-Doo Tundra LT V-800.

Но, пожалуй, самым необычным автовладельцем является депутат Александр Петров, возглавляющий Уральский фармацевтический кластер, семья которого владеет новоуральским заводом по производству инсулина «Медсинтез». Согласно декларации, в собственности у Петрова два автомобиля — ЛАДА 212140 («Нива») и ЗАЗ-986 МД («Запорожец»).