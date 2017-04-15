00:01 15 апреля 2017 0

Алексей Навальный оказался не в курсе реальных проблем жителей Тюменской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Юрист Алексей Навальный сегодня в Тюмени встретился с журналистами, активистами и своими сторонниками.

Свою первую пресс-конференцию в Тюмени Навальный начал с похвалы городу и региональной власти. По его словам, по дороге из аэропорта он заметил в Тюмени велодорожки, и не сумел найти повода обругать местных чиновников.

«Обычно же у нас при открытии штаба какие-то люди кидают яйцами, другими продуктами, это позволяет мне, как только придешь на пресс-конференцию сразу начать с того, что обругать местную власть — заслуженно. А тут не было ничего, очень спокойно все», — заявил он с неким сожалением, отметив, что даже митинг 26 марта, который запрещали в других городах, тюменские власти санкционировали. «Либеральный город, — заключил оппозиционер. — Тюменская власть показала, что она хитрее, чем другие губернаторы».

Алексей Навальный назвал Тюмень либеральным городом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Навальный напомнил, что Тюменская область входит в пятерку регионов с самым высоким доходом населения. «По официальным данным зарплата 51 тысяча, но вы же знаете, что это не так. И если даже 51 тысяча, то это меньше тысячи евро», — заявил он.

Один из тюменских журналистов напомнил политику о том, что с 2009 года регион лишен крупной статьи дохода — части налога на добычу полезных ископаемых, который теперь уходит в Москву, и поинтересовался у потенциального кандидата в президенты, чего еще может лишиться Тюмень.

«Я не ратовал за лишение области нефтяной ренты, — открестился Навальный. — Я ратовал и ратую за справедливое распределение национального богатства. Сейчас все забрала Москва, все деньги вытянула из бедных и богатых регионов. Я выступаю за то, чтобы налоги, собираемые в регионах, оставались в регионах». И тут же оговорился: «Вопрос об НДПИ сложная вещь, нельзя одному региону оставить весь налог, но какая-то часть должна оставаться».

«НДПИ нельзя оставлять в одном регионе» Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Судя по всему, Алексей Навальный не очень хорошо изучил ситуацию в Тюменской области — регионе, на который он, очевидно, делает ставку в своей избирательной кампании. «Сказать, что здесь не добывается нефть — это тоже неправильно», — заявил он, а на вопрос о том, какие из открывшихся в последние годы в Тюмени производств (область сделала ставку на инвестиции в условиях потери НДПИ — в частности, это аграрный сектор и переработка нефти) он считает самыми перспективными, политик назвал пищевую промышленность.

«У вас же здесь птицеводство большое открылось, да?», — сообщил он. «Оно открылось в 80-х годах прошлого столетия…», — проворчал кто-то в зале. После этой ремарки от разговора о тюменской промышленности Навальный быстро ушел в гипотетические рассуждения о необходимости дать свободу бизнесу в России и о статус-кво, который не дает развиваться предпринимательству.

Алексей Навальный посчитал, что извинился за инцидент с Родиной-матерью Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Такая же судьба постигла вопрос другого тюменского журналиста, который рассказал о проблеме переселения из ветхого жилья на Ямале — по его словам, людей просто выселяют из аварийных домов на улицу, и не предоставляют других квартир, придираясь к неверному оформлению документов.

«Мой отец — бывший полицейский, он остался без жилья после признания его аварийным. Может быть, нужно расследование провести?» — предложил он. Оказалось, что проводить расследования по каждой проблеме оппозиционер не собирается, а разговор о ямальский ситуации он тут же перевел на исключительно московскую проблему со сносом ветхих пятиэтажек.

Припомнила пресса Навальному и ситуацию с облитой зеленкой скульптурой Родина-мать. «Что вы хотели этим сказать, и если вы не контролируете своих школьников, как вы будете контролировать страну?» — поинтересовался местный блогер. «После того, как был действительно забавный инцидент, когда меня облили зеленкой, был такой флешмоб, все красили лица зеленым цветом, — пояснил Навальный. — Один из волонтеров в паблике, где все могут размещать, действительно, повесил известную статую, разрисовал лицо ей зеленым. Это все было быстро удалено, он принес извинения сам, и когда я приехал в Волгоград, принес извинения я. Это действительно неприятный, досадный и недостойный инцидент».

Алексей Навальный набирает в волонтеры, в основном, молодежь Фото: Николай Бастриков © URA.RU

«Но мы за свободу интернета в том числе», — тут же заявил он, подчеркнув, что «лучше пусть какой-то молодой человек повесит какую-то глупость в интернет и потом ее удалит, но будет свобода, чем мы зажмем все и заставим всех регистрироваться по паспортам». Вопрос о пределах этой свободы, заданный одним из участников встречи, политик назвал философским и долго рассуждал на эту тему, а когда автор вопроса обвинил его в уходе от ответа — политик заявил, что журналистов много, и надо дать другим возможность задать вопрос.

В финале пресс-конференции Навальный отметил, что в Тюмени люди задают другие вопросы — очевидно, что жителей региона интересуют иные проблемы, чем, к примеру, представителей Тверской области. После беседы с журналистами оппозиционера ждала встреча с волонтерами. Пришла на нее в подавляющем большинстве молодежь.