23:53 14 апреля 2017 0

Юлию Самойлову могут не пустить на конкурс и в следующем году Фото: Инстаграмм Юлии Самойловой

Европейский вещательный союз может рассмотреть вопрос об отстранении России от участия в «Евровидении» в 2018 году. Обсуждать его конкретно будет после того, как конкурс пройдет в Киеве.

По правилам конкурса, Россия может быть лишена права отправить своего представителя на конкурс в следующем году из-за отказа от трансляции «Евровидения-2017», отмечает «Национальная служба новостей». Ранее «Первый канал» принял решение отказаться от трансляции после того, как Украина заявила об окончательном решении не пускать российскую участницу Юлию Самойлову на территорию страны, напоминает телеканал 360.

«Любое решение относительно действий, которые могут или не могут быть предприняты по этой ситуации, будет вынесено после самого события», — заявил официальный представитель Европейского вещательного союза Дэвид Гудман, имея в виду «Евровидение» в Киеве.

Юлия Самойлова ранее не раз говорила о том, что выступление на «Евровидении» является ее детской мечтой. Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил 14 апреля, что Юлия будет представлять Россию на следующем конкурсе в 2018 году, сообщало информагентство Nation News.