10:00 15 апреля 2017 0

Редакция "URA.RU" поздравляет своих читателей с наступающей Пасхой! Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доброе утро! Рабочая неделя подошла к концу, чтобы вы ничего не пропустили, мы собрали для вас самые важные и интересные материалы за прошедшие пять дней. Такую же подборку мы можем высылать вам на почту, если вы подпишитесь на нашу рассылку.

И вот главное за неделю:

Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект, запрещающий детям до 14 лет сидеть в соцсетях. Доступ в них будет только по паспорту. Мы спросили у создателя крупных интернет-проектов Антона Носика, что это значит и почему это важно. Общественник пояснил, что защита детей в соцсетях — всего лишь прикрытие. На самом деле речь идет о тотальном ограничении свободы в интернете и убийстве российских соцсетей.

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич вместо Екатеринбурга, где его ждали на допрос, улетел в Лондон. Юревич якобы поехал лечиться. Однако, политтехнологи считают, что экс-губернатор пошел по пути Бориса Березовского и пытается получить в Англии политическое убежище. Объясняем, почему такой вариант возможен и чем рискует губернатор, выбирая убежище.

На этой неделе точно стало известно, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман будет участвовать в выборах губернатора. От какой партии Ройзман планирует баллотироваться неизвестно, но это и не важно. Тот факт, что он идет на выборы делает свердловскую кампанию самой интересной и главной в стране.

Свердловские власти отказались от общения с противниками Храма на воде и вступили с ними в открытый конфликт. В ответ на акцию «Обними пруд» резиденция 12 апреля вывела на набережную три тысячи студентов. Очевидно, что власти хотят показать противникам храма, кто сильнее, а также лишить протестный флешмоб символического смысла.

Российская ассоциация политических консультантов должна выбрать президента, а значит — курс развития. Это важно, потому что именно эксперты из РАПК консультируют губернаторов на выборах, а значит, влияют на политику в регионах. У ассоциации есть два варианта: остаться «профсоюзом политтехнологов» или сблизиться с Кремлем. На решение может повлиять недавно перешедший на работу в АП пиарщик «Уралвагонзавода» Алексей Жарич.

«Я вас всех люблю. Простите меня за все. И забудьте сразу». На Урале похоронили 14-летнюю Юлию и 18-летнего Диму, покончивших с собой. Полиция уверена, что группы смерти ни при чем. Но страницы ребят в соцсетях говорят об обратном: Синий кит добрался до российской глубинки. Подробно рассказываем историю уральских Ромео и Джульетты, чтобы предостеречь родителей и помочь спасти детей от суицида.

В Тобольской духовной семинарии сексуальный скандал. Ее ректора, митрополита Димитрия обвиняют в педофилии. В сети опубликовано анонимное письмо с описанием походов митрополита в баню с мальчиками, а также визитов в спальни гимназистов. Опубликовал его, кстати, православный публицист Андрей Кураев, уже изобличавший «гомоиерархов» в Казани и Твери.

Рассказывают, что если популярный Telegram-канал сообщает о скорой отставке губернатора, то аппарат попавшего в «черный список» главы связывается с блогером. Сначала звонят пресс-секретари, потом вице-губернаторы по политике. Иногда автору Telegram-канала может позвонить даже сам губернатор. О чем еще говорят в кулуарах — читайте в наших «Слухах»!