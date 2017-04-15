Госдума собралась спасать пчел от вымирания

00:10 15 апреля 2017 0

Депутаты беспокоятся о пчелах Фото: Илья Московец © URA.RU

Депутаты Госдумы написали письмо вице-премьеру правительства Аркадиию Дворковичу, в котором просят рассмотреть возможность взаимодействия по вопросу поддержки и защиты пчеловодства как отрасли.

Депутаты в письме отмечают, что в 26 районах России отмечается массовая гибель пчел, достигающая 90% от общего числа всей популяции. «Это очень серьезные цифры. Я и коллеги по Госдуме просим зампреда правительства проконтролировать сложившуюся ситуацию вокруг массовой гибели медоносных пчел», — заявил RT один из авторов обращения, депутат Иван Сухарев.

Согласно подсчетам парламентариев, при освоении имеющихся медоносных ресурсов России доходы от увеличения урожайности могут составить около 1 трлн рублей в год.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о том, что пчела — это главный эколог планеты, напоминает «Национальная служба новостей».