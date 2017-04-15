00:28 15 апреля 2017 0

Молодых людей не лишат права покупать и курить сигареты Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Депутаты Госдумы отклонили законопроект, предусматривающий запрет продажи сигарет лицам младше 21 года. По мнению парламентариев, данный закон необоснованно ограничивал бы права совершеннолетних лиц.

Противники законопроекта отметили, что в нем недостаточно веских аргументов в пользу ограничения продаж сигарет. Также депутаты указали на отсутствие полноценного обоснования эффективности такой меры, пишет «Федеральное агентство новостей».

В феврале депутаты также предлагали запретить сигареты с ароматизаторами. Они считают, что смеси особенно привлекают к курению молодежь, напоминает «Национальная служба новостей».