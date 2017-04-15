В Кремле назвали условие возобновления меморандума с США по Сирии

01:07 15 апреля 2017 0

Действия США в Сирии должны быть предстказуемы Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление меморандума России и США по предотвращению инцидентов в небе Сирии возможно при условии, если со стороны Вашингтона не повторятся непредсказуемые действия.

«[Меморандум возобновится] при условиях понимания того, что в дальнейшем [Вашингтон перестанет предпринимать] такие непредсказуемые действия, [и они] не будут повторяться» — цитирует пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова телеканал 360.

Минобороны России направило ноту в Пентагон о приостановке с 8 апреля работы горячей линии по предотвращению инцидентов в воздушном пространстве Сирии, после того, как с кораблей США был нанесен ракетный удар по авиабазе Шайрат, где, как предполагали власти США, правительственные войска хранили химическое оружие, пишет RT.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, использовать это соглашение военно-воздушные силы должны строго в борьбе с терроризмом, напоминает «Национальная служба новостей». Вопрос о возобновлении меморандума поднимался госсекретарем США Рексом Тиллерсоном на встрече с коллегой Сегеем Лавровым во время визита в Москву. После переговоров Тиллерсон заявил о создании рабочей группы для улучшения отношений между Россией и США.