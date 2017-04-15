США впервые испытали термоядерную бомбу

00:52 15 апреля 2017 0

Боезаряд сбросили с истребителя-бомбардировщика в штате Невада (фото из архива) Фото: Wikimedia

Американские ВВС провели испытание незаряженной термоядерной бомбы B61-12. Боезаряд сбросили с истребителя-бомбардировщика F-16. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Испытание бомбы без ядерной боевой части проходило на полигоне Неллис в штате Невада. Такое испытание В61-12 с использованием F-16 стало первым, сообщает информагентство Nation News. Его целью стало желание американских военных продлить срок службы В61, выполнив модернизацию ее ядерных и неядерных компонентов при условии повышения надежности и безопасности.

Как сообщил «Национальной службе новостей» заместитель главного редактора журнал «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко, в области ядерного потенциала Россия немного опережает США. Однако американцы ведут разработки в той области, в которой российская сторона пока уступает.

«США ведут разработки в области, которая нам наиболее опасна, ? это область систем противоракетной обороны. Смысл не только нанести качественный удар, но и избежать ответного. У них основная работа направлена на ПРО, модернизацией ядерных сил они занялись недавно», ? пояснил Дрозденко.