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15 апреля 2017
14 апреля 2017
10:12  15 апреля 2017 1

Михаил Горбачев заявил о скором начале «холодной войны»

Все признаки холодной войны налицо, считает экс-президент СССРФото: Wikimedia

В мире начался новый этап «холодной войны». Об этом в интервью изданию Bild заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

Одним из признаков «холодной войны», по мнению Горбачева, стало то, что мировые лидеры все чаще прибегают к жестким аргументам и формулировкам в споре. Из-за этого отношения между странами и населением только ухудшаются, передает слова экс-президента СССР информагентство Nation News.

Не последнюю роль в разжигании вражды, считает лидер Советского Союза, играют СМИ — за счет вымышленных новостей.

Он также заявил, что в некоторых регионах гонка вооружений идет полным ходом. «Это создает впечатление, что мир готовится к войне. Все признаки холодной войны налицо», — цитирует Горбачева «Газета.ру».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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