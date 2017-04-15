11:24 15 апреля 2017 0

На этот раз оппозиционеру припомнили его националистические высказывания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приезд Алексея Навального в Челябинск начался с задержаний, передает корреспондент «URA.RU». Около 11 часов утра полицейские погрузили в патрульный УАЗ и увезли несколько человек, собравшихся у штаба оппозиции. В пресс-службе городского УМВД не смогли прокомментировать, были это сторонники оппозиционера либо, наоборот, излишне активные его противники.

Сам визит политика начался со встречи с волонтерами, которая прошла в галерее «Континент». Здесь заранее собралось несколько сотен человек, а также представители СМИ, включая бригаду «Би Би Си» — журналиста и оператора. Оппозиционера встретили аплодисментами и приветственными криками «Навальный наш президент!». Впрочем, не все: многие скандировали «Националист! Националист! Вали отсюда!»

1/5 Встреча была довольно многолюдной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Не обращая внимания на эти выкрики, Навальный прошел внутрь, по дороге приветствуя всех оказавшихся рядом, и встал у дверей, чтобы обмениваться рукопожатиями с каждым из входящих в здание сторонников.

Далее в программе выступление на экологическом митинге, где будут движение «СтопГОК» собирает противников строительства Томинского горно-обогатительного комбината под Челябинском и пресс-конференция в штабе поддержки.

Видео: Сергей Леонов, «URA.RU»