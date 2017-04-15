США отказались от военного конфликта с КНДР

10:46 15 апреля 2017 0

В Штатах надеются, что разоружить Северную Корею поможет Китай Фото: depositphotos.com © URA.RU

Администрация США отказалась от прямого военного конфликта с Северной Кореей. Чтобы заставить Пхеньян отказаться от развития ядерной программы, будет использовано «максимальное давление» на КНДР с привлечением главного торгового партнера республики — Китая.

Этот метод был выбран после совещания советников президента США Дональда Трампа по дальнейшим шагам по предотвращению «ядерной угрозы» со стороны КНДР, сообщает ТАСС.

В Белом доме намерены ужесточить санкции в отношении Северной Кореи, если она продолжит ядерные испытания. В администрации Трампа надеются, что КНР и Россия поддержат эти меры. В Вашингтоне отмечают также, что соглашения о контроле за вооружениями в КНДР или сокращение арсенала будет недостаточно. Основная задачей США — полностью лишить КНДР ядерного оружия, сообщает «РТ на русском».

Вместе с тем, в администрации США готовы применить ракеты против КНДР, если она попытается нанести удары по территории Южной Кореи, Японии или Соединенных Штатов. Одновременно в Японии обсуждаются меры по эвакуации граждан страны с территории Южной Кореи, если напряженность в регионе будет расти. Сейчас в Южной Корее находятся 57 тысяч граждан Японии, отмечает «Газета.ру».