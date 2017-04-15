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12:31  15 апреля 2017 0

Ответ «кошмарам пермской медицины»: пермяков просят рассказать о своих любимых врачах

Планеты, врачи, Киркоров Филипп, пенсионеры, старики, врач, белый халат, доктор, медицина
Общественники решили ответить журналистам, пишущим о проблемах медицины в ПрикамьеФото: depositphotos.com © URA.RU

В Перми будет запущен проект «Любимый доктор». Жителей края просят рассказать о том, как местные врачи спасли им жизнь.

В последнее время в Пермском крае активно обсуждается проблема оптимизации в медицине, которая приводит к закрытию отделений и даже целых больниц, особенно в отдаленных районах региона. Пермская журналистка Ольга Лоскутова даже запустила в соцсетях проект «Кошмары пермской медицины», в рамках которого просит жителей края рассказывать о неприятных историях, которые произошли с ними в больницах.

В ответ общественная инициатива «Здравнадзор» предложила пермякам рассказать о любимых медиках, которые оказали им помощь. «Мы предлагаем запустить проект „Любимый доктор“ в Пермском крае. Его цель — популяризация профессии врача, медицинской отрасли в целом. Мы хотим рассказать о многочисленных историях спасения, помощи в безвыходных ситуациях, когда единственным, кто становился между жизнью человека и смертью, был врач», — рассказал «URA.RU» руководитель общественной инициативы «Здравнадзор», член штаба ОНФ Дмитрий Омутных.

Проект рассчитан на ближайшие месяцы и будет приурочен к Дню медицинского работника.

Анна Белкина
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