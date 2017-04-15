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15 апреля 2017
14 апреля 2017
12:10  15 апреля 2017 0

В США семеро смертников получили отсрочку из-за спора властей и производителей инъекций для казни

Прививки от гриппа Курган, укол, шприц, прививка от гриппа
Производители инъекций заявили, что не знали, для каких целей будут использоваться их препаратыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В США пришлось отложить смертную казнь семи человек — производители инъекций заявили, что не знали, для каких целей будут использоваться их препараты.

Спор возник в штате Арканзас. Власти штата закупили препарат для смертельной инъекции у компании McKesson. Однако представители компании потребовали отменить сделку, заявив, что им не разъяснили, как будет использовано данное средство. В компании отметили, что полагали, будто речь идет о применении препарата в медицинских целях, передает ТАСС.

Наталья Володина
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