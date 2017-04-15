12:10 15 апреля 2017 0

Производители инъекций заявили, что не знали, для каких целей будут использоваться их препараты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В США пришлось отложить смертную казнь семи человек — производители инъекций заявили, что не знали, для каких целей будут использоваться их препараты.

Спор возник в штате Арканзас. Власти штата закупили препарат для смертельной инъекции у компании McKesson. Однако представители компании потребовали отменить сделку, заявив, что им не разъяснили, как будет использовано данное средство. В компании отметили, что полагали, будто речь идет о применении препарата в медицинских целях, передает ТАСС.