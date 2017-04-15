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15 апреля 2017
14 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:46  15 апреля 2017 0

В Екатеринбурге нетрезвый водитель едва не сгорел в собственном автомобиле. ФОТО

Жизнь нетрезвому автовладельцу спас очевидец происшествияФОТО: служба спасения «СОВА»

В Екатеринбурге нетрезвый водитель, заснув в собственной машине, едва не сгорел заживо.

Инцидент произошел на проспекте Космонавтов в микрорайоне Уралмаш. Житель дома №78«а» увидел под окном горящий автомобиль.

«Искры шли из глушителя. Задняя часть машины уже горела. Я смотрю, а там человек сидит. Он был без сознания. Я подбегаю и выдергиваю его оттуда», — рассказал молодой человек службе спасения «СОВА».

Водитель после оказания медицинской помощи доставлен в отдел полиции.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, нетрезвый автовладелец слушал музыку и усердно давил на газ, отчего из выхлопной трубы полетели искры. Это и привело к возгоранию.

Сейчас гражданин находится в камере для административно задержанных и ожидает суда за совершение административного правонарушения по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

Наталья Володина
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