Константин Эрнст: Россию не могут отстранить от «Евровидения-2018»

13:44 15 апреля 2017 0

Эрнст сожалеет, что «Евровидение» пошло на поводу у украинской власти Фото: depositphotos.com © URA.RU

Россию не могут отстранить от участия в конкурсе «Евровидение» в 2018 году, заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Правило, согласно которому страна, не транслировавшая предыдущий конкурс, не допускается к участию в следующем, нельзя применить к России, заявил Эрнст в интервью «Коммерсанту».

«Мы не будем участвовать механистически в нарушении правил Европейского вещательного союза, то на нас это (правило) не распространяется», — отмети он.

По мнению Эрнста, Европейский вещательный союз сам нарушил свои правила, так как должен был либо не регистрировать участницу от России, либо обеспечить ее участие в конкурсе.

«То, что произошло, — это беспрецедентный случай за все 62 года истории конкурса. Мне очень жаль, что „Евровидение“ пошло на поводу у украинской власти», — приводит слова Эрнста «Газета.ру».

Ранее руководство Европейского вещательного союза заявило, что может отстранить Россию от участия в конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Причиной стал отказ «Первого канала» вести трансляцию из Киева, поскольку власти Украины запретили въезд в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой под предлогом ее выступлений в Крыму.