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15 апреля 2017
14 апреля 2017
14:09  15 апреля 2017 0

Вступил в силу новый тариф «Платона». Километр пути подорожал

Центр Платон Курган, терминал, платон
Теперь плата за один километр пути будет составлять 1,90 рубляФото: Татьяна Жаткина © URA.RU

С 15 апреля вступил в силу новый тариф системы «Платон». Теперь плата за один километр пути будет составлять 1,90 рубля. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Подписанным постановлением коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,9 рубля», — сообщили в пресс-службе правительства России.

Как сообщает портал «Русская планета», ранее председатель правительства Дмитрий Медведев встретился с представителями малого и среднего бизнеса по вопросу работы системы «Платон». В результате было принято решение, что дальнобойщики сами выберут дороги, которые отремонтируют за счет средств «Платона». Для этого Минтранс России и Общероссийский народный фронт разработали проект «Карта убитых дорог» Здесь владельцы и водители грузовиков могут проголосовать за ремонт той или иной трассы.

Госсистема «Платон» заработала в стране с 15 ноября 2015 года. Согласно ей, водители и владельцы грузовиков массой более 12 тонн должны платить компенсацию за использование федеральных дорог. По сведениям на 15 апреля 2017 года, сумма доходов от системы составила более 23,5 млрд рублей.

Наталья Володина
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