Вступил в силу новый тариф «Платона». Километр пути подорожал

14:09 15 апреля 2017 0

Теперь плата за один километр пути будет составлять 1,90 рубля Фото: Татьяна Жаткина © URA.RU

С 15 апреля вступил в силу новый тариф системы «Платон». Теперь плата за один километр пути будет составлять 1,90 рубля. Соответствующее постановление подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

«Подписанным постановлением коэффициент 0,82 заменяется на коэффициент 0,51. Размер платы за километр пути составит 1,9 рубля», — сообщили в пресс-службе правительства России.

Как сообщает портал «Русская планета», ранее председатель правительства Дмитрий Медведев встретился с представителями малого и среднего бизнеса по вопросу работы системы «Платон». В результате было принято решение, что дальнобойщики сами выберут дороги, которые отремонтируют за счет средств «Платона». Для этого Минтранс России и Общероссийский народный фронт разработали проект «Карта убитых дорог» Здесь владельцы и водители грузовиков могут проголосовать за ремонт той или иной трассы.

Госсистема «Платон» заработала в стране с 15 ноября 2015 года. Согласно ей, водители и владельцы грузовиков массой более 12 тонн должны платить компенсацию за использование федеральных дорог. По сведениям на 15 апреля 2017 года, сумма доходов от системы составила более 23,5 млрд рублей.