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15 апреля 2017
14 апреля 2017
15:13  15 апреля 2017 0

Единственная в стране дорожная яма с аккаунтом в Твиттере отметила день рождения

Дорожники пытались неоднократно засыпать яму, но она появлялась сноваФото: Twitter Дмитрия Мишина

Самая медийная дорожная яма в России — на улице Котовского в Новосибирске — отпраздновала свой первый день рождения. Горожане устроили ей настоящий праздник — с воздушными шарами и тортами.

Яма на Котовского — единственная, имеющая аккаунт в соцсети
Фото: Twitter Дмитрия Мишина

Как сообщает портал Medialeaks, на самом деле яме на улице Котовского «старше», но именно год назад она стала популярной за пределами Новосибирска: в Twitter начал вести аккаунт от ее имени маркетолог Дмитрий Мишин. Дорожники пытались неоднократно засыпать яму, но она появлялась снова.

Первыми на «день рождения» пришли дорожные рабочие, которые установили вокруг ямы ограждения. В течение дня поздравить яму с праздником пришли с десяток новосибирцев с воздушными шариками и тортом.

К вечеру в Twitter появилось сообщение, что дорожные рабочие решили закатать яму цементом. Жители города гадают, выдержит ли яма эту атаку дорожников.

Наталья Володина
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