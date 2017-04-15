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15 апреля 2017
14 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
15:33  15 апреля 2017 0

Центр Екатеринбурга перекроют из-за Крестного хода

Детский крестный ход по случаю 1 июня. Екатеринбург, крестный ход, дети
Движение в центре города будет ограничено с 16 до 18 часовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В центре Екатеринбурга 16 апреля перекроют сразу несколько улиц. По ним пойдет Крестный ход в честь праздника Пасхи.

С 16.00 до 18.00 будет закрыто движение автотранспорта по улицам Розы Люксембург, Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, Толмачева и Царской. По ним от Свято-Троицкого собора до Храма-на-крови пройдут верующие. Водителей просят быть внимательнее.

Наталья Володина
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