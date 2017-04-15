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15 апреля 2017
14 апреля 2017
15:48  15 апреля 2017 0

Российская ракета «Циркон» превысила скорость звука в восемь раз

«Циркон» пополнит арсенал тяжелых атомных ракетных крейсеровФото: министерство обороны России

Рекордной скорости, в восемь раз превышающей скорость звука, удалось добиться на испытаниях российской противокорабельной ракеты «Циркон».

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, в ходе испытаний ракеты было подтверждено, что её скорость на марше достигает 8 Махов (число, учитывающее зависимость величины скорости звука от высоты полёта). То есть российская ракета смогла разогнаться до скорости, превышающей 2,6 км в секунду.

Ракеты «Циркон» могут запускаться из универсальных пусковых установок ЗС-14, отмечает «РТ на русском».

Эти установки используются также при запуске ракет «Калибр» и «Оникс». Как только «Циркон» пройдет государственные испытания, он пополнит арсенал тяжелых атомных ракетных крейсеров «Петр Великий» и «Адмирал Нахомов», сообщает информагентство Nation News.

Наталья Володина
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