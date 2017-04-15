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15 апреля 2017
14 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
16:12  15 апреля 2017 0

Прокуратура выясняет обстоятельства смерти пенсионерки после похода в магазин

Торговля. клипарт , продукты, супермаркет, гастроном
Охранники задержали пожилую женщину, заподозрив ее в краже продуктовФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Прокуратура Екатеринбурга выясняет обстоятельства смерти 78-летней пенсионерки. Женщина была задержана охраной магазина по подозрению в мелкой краже.

Пожилую женщину задержали охранники магазина, заподозрив ее в краже продуктов. Они вызвали полицию, а те доставили женщину в ОП № 4. В отделении пенсионерке стало плохо. Скорая помощь доставила ее в больницу, где она через два дня скончалась.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку действиям охраны магазина. Имелись ли основания для доставления женщины в отделение полиции», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

По словам родственников, которые общались с пожилой женщиной в больнице, ей стало плохо еще в магазине. Предстоит выяснить, почему ее сразу не повезли в больницу. Известно, что установление личности женщины не требовалось, так как при ней находилось пенсионное удостоверение и Е-карта.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, по факту доставления пожилой женщины в отдел полиции №4 представителями УМВД России по Екатеринбургу проведена проверка, в действиях сотрудников нарушений закона и ущемления законных прав граждан не усмотрено. «Сотрудники полиции специально не стали заводить престарелого человека в комнату для разбора с задержанными и доставленными, а усадили ее в помещении для посетителей, где граждане оформляют заявления, и попросили подождать. Спустя некоторое время пенсионерке стало нехорошо, и ей сразу же вызвали скорую помощь. Прибывшей бригадой медиков она была госпитализирована. К сожалению, спустя два дня, 22 марта бабушка скончалась в больнице из-за проблем с сердцем», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по Свердловской области Александра Шульги, в настоящее время по данному факту проходит проверка. Установлено, что телесных повреждений на теле пожилой женщины нет, а смерть наступила в результате заболевания сердца. Проверочные мероприятия продолжаются, в их рамках будут опрошены все причастные, в том числе персонал магазина и охрана.

Александр Лукманов
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