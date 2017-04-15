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15 апреля 2017
14 апреля 2017
16:20  15 апреля 2017 0

Андроид Федор научился стрелять с двух рук

Робот создавался для спасательной работы, однако не исключается возможность его применения в военных целях.Фото: Twitter Дмитрия Рогозина

Российский робот-андроид FEDOR, которого разработали специально для космических исследований, приобретает новые навыки. На недавних испытаниях андроид успешно освоил стрельбу с двух рук.

«Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук. Идёт работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений», — написал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своём Twitter.

Робот должен отправиться в одиночное путешествие в космос на новом космическом корабле «Федерация» в 2021 году, отмечает «РТ на русском».

FEDOR уже умеет пользоваться ключами, закручивать лампочки и водить автомобиль. Создавался он для спасательной работы, однако не исключается возможность его применения в военных целях.

«Тренировки по стрельбе — это способ обучения машины выделять приоритеты, причём мгновенно, и принимать решения. Мы не терминатора создаём, а искусственный интеллект», — отмечает Дмитрий Рогозин.

Наталья Володина
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