Андроид Федор научился стрелять с двух рук

16:20 15 апреля 2017 0

Робот создавался для спасательной работы, однако не исключается возможность его применения в военных целях. Фото: Twitter Дмитрия Рогозина

Российский робот-андроид FEDOR, которого разработали специально для космических исследований, приобретает новые навыки. На недавних испытаниях андроид успешно освоил стрельбу с двух рук.

«Робот платформы F.E.D.O.R. показал навыки стрельбы с двух рук. Идёт работа над мелкой моторикой и алгоритмами принятия решений», — написал вице-премьер России Дмитрий Рогозин в своём Twitter.

Робот должен отправиться в одиночное путешествие в космос на новом космическом корабле «Федерация» в 2021 году, отмечает «РТ на русском».

FEDOR уже умеет пользоваться ключами, закручивать лампочки и водить автомобиль. Создавался он для спасательной работы, однако не исключается возможность его применения в военных целях.

«Тренировки по стрельбе — это способ обучения машины выделять приоритеты, причём мгновенно, и принимать решения. Мы не терминатора создаём, а искусственный интеллект», — отмечает Дмитрий Рогозин.