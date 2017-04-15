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15 апреля 2017
14 апреля 2017
16:53  15 апреля 2017 0

Лавров усомнился в адекватности главы СНБО Украины

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, чтобы, возвращая Донбасс, случайно не оказаться в России, вызывает сомнения в адекватности спикера. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее, общаясь с журналистами на тему возможного окончания военной операции в Донбассе, Турчинов отметил, что главная опасность таится в том, что есть вероятность «случайно проскочить границу».

«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно», — заявил Лавров, тем более что заявление Турчанинова — не первое в таком роде. Такую же «угрожающую риторику», по словам главы МИД России, регулярно применяли «и президент Порошенко, и Парубий, и другие деятели», передают «Известия».

Лавров также отметил, что заявление Турчинова свидетельствует об отсутствии у Киева намерений выполнять Минские соглашения.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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