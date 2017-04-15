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15 апреля 2017
14 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
16:59  15 апреля 2017 0

Следователи проверяют обстоятельства смерти ребенка в больнице Ревды

Выездная комиссия гордумы во 2 городскую больницу Курган, больница, реанимация, интенсивная терапия
Восьмилетняя Ульяна умерла через несколько часов после поступления в реанимациюФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет выясняет причины смерти 8-летней девочки в больнице Ревды. Девочка скончалась вскоре поступления в реанимацию.

Информация о смерти девочки появилась в соцсети
Фото: Соцсеть

Восьмилетняя Ульяна из Ревды Свердловской области температурила и по предписанию педиатра лечилась дома. Вечером Ульяне стало плохо, и на скорой помощи ребенка привезли в больницу.

Девочку поместили в отделение, где ей стало хуже. Ребенка перевели в реанимацию, но через несколько часов девочка умерла.

«Следственный отдел по Ревде проводит доследственную проверку по факту смерти ребенка в больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Предстоит выяснить обстоятельства, сопутствующие заболеванию, качество оказанной помощи, будут опрошены родные девочки и медработники», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Александр Лукманов
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