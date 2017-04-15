В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ

17:16 15 апреля 2017 0

В 2017 году христиане всего мира отмечают Пасху в один день — 16 апреля Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Десятки тысяч паломников лицезрели схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне православной Пасхи в кувуклии — мраморной часовне над пещерой, где, по преданию, был погребен Иисус Христос. Схождение Благодатного огня предваряет многочасовая молитва тысяч людей.

Патриарх Иерусалима и всея Палестины Феофил III после схождения огня передает его верующим, которые зажигают связки из 33 свечей — по возрасту Христа.

Примечательно, что в 2017 году христиане всего мира отмечают Пасху в один день — 16 апреля.

В этом году частицы Благодатного огня при содействии Фонда Андрея Первозванного впервые доставят в США по инициативе прихожан Русской зарубежной церкви, сообщает «Интерфакс». Благодатный огонь по традиции прибудет и в Екатеринбург.

Гроб Господень — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос, передает ТАСС. Каждый год накануне Пасхи здесь происходит чудо схождения Благодатного огня. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало «последних времен».

Видеотрансляцию из Иерусалима о схождении Благодатного огня вел «РТ на русском».