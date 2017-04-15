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Главные новости Челябинской области
17:33  15 апреля 2017 0

Большой реванш в Челябинске. Сборная России с разгромным счетом одолела французов

Хоккей Россия - Франция. необработанные. Челябинск
На этот раз болельщики не были разочарованыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Со счетом 6:0 в пользу сборной России завершилась 15 апреля, в субботу, вторая игра с Францией турнира «Еврочеллендж» на льду арены «Трактор» в Челябинске. На этот матч приехал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Уже в первом периоде россияне забили в ворота французов три безответные шайбы. Отличились Андрей Миронов, Богдан Киселевич и Максим Шалунов, начинавший когда-то спортивную карьеру на челябинском льду. Во втором периоде еще один воспитанник «Трактора», Валерий Ничушкин, порадовал земляков-болельщиков, забив гол. Еще две шайбы от Михаила Науменкова и Егора Коршкова в третьем периоде не оставили соперникам ни малейшего шанса. В предыдущей игре, 13 апреля, россияне уступили Франции в овертайме со счетом 0:1.

Это первые контрольные матчи для сборной России в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. В «Еврочеллендже» с 2011 года участвуют 12 стран. С апреля ведущие сборные Европы — России, Швеции, Чехии и Финляндии — проводят по два матча с более низкими по рангу соперниками. Челябинск выиграл право принимать «Еврочеллендж» у Ярославля и Киева.

Альбина Золотухина
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