18:01 15 апреля 2017 0

Платные места оказались заняты фанатами с бесплатными флаерами Фото: ВКонтакте/Екатерина Север

Болельщица из Санкт-Петербурга поделилась своим возмущением от организации «Финала Четырех» в Екатеринбурге. Девушка не смогла попасть в ДИВС, хотя имела на руках билеты и пришла к месту проведения матча за час до начала игры.

«Передо мной и множеством людей, стоявших за мной, просто закрыли дверь, сказав о том, что стадион переполнен. Когда двери стали закрывать, толпа пыталась прорваться внутрь, образовалась давка, Слава Богу, что никто не пострадал», — пишет на своей странице «ВКонтакте» Екатерина Север.

Девушка просит организаторов турнира объяснить, каким образом места, купленные болельщиками, оказались заполненными обладателями бесплатных флаеров, ведь ранее говорилось о том, что билеты на матч будут только платными?

«Почему образовалась такая очередь и при таком ажиотаже работала только одна дверь на вход? Почему платные билеты нельзя было сдать в кассах?» — возмущается Екатерина.

По ее словам, еще одно неудобство состояло в том, что около дверей на трибуны не было информации о названии сектора и размещении ни на русском, ни на английском языках, а найти нужные сведения в огромной толпе людей просто не было возможности.

Болельщики даже по заранее купленным билетам не смогли попасть в ДИВС Фото: ВКонтакте/Екатерина Север

«Те люди, которые не попали на стадион — это семьи с детьми, пожилые люди, были фанаты из других городов, фанаты из Курска, Стамбула и многие другие. Все мы заслуживаем хотя бы того, чтобы перед нами извинились. И хотелось бы, чтобы в воскресенье ошибки организаторов были исправлены», — пишет Екатерина.

Она также просит официально предоставить информацию о том, что делать людям, у которых сохранились билеты (с корешками) на руках, но которые не смогли попасть на стадион.

«Финал четырех» женской баскетбольной Евролиги-2017 проходит в екатеринбургском ДИВС «Уралочка» с 14 по 16 апреля.

За главный клубный трофей Европы сражаются действующий чемпион России и Евролиги екатеринбургский УГМК, бронзовый призер чемпионата России (2016) курское «Динамо», чемпион Чехии «УСК Прага» и чемпион Турции «Фенербахче». В первой игре УГМК уступил турецким спортсменкам.