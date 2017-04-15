18:45 15 апреля 2017 0

Спустя 12 дней после теракта

Интернет-пользователи сетуют на слишком короткую память людей. ВКонтакте появились фотографии, как сейчас, спустя 12 дней после теракта в метро Санкт-Петербурга, выглядит место у входа на станции «Сенная площадь» и «Спасская».

«Через 12 дней после терактов у памятного места пусто, и все цветы занесены снегом, и мало кому есть дело до них», — сопровождают фотографии грустные подписи.

Теракт в питерском метро произошел 3 апреля. Взрывное устройство, по данным следствия, привел в действие террорист-смертник. В результате взрыва в вагоне метро погибли 14 человек, более 60 получили ранения.