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15 апреля 2017
14 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
18:58  15 апреля 2017 0

В Екатеринбурге семейную ссору пытались выдать за нападение коллекторов

Захват заложников. Нижневартовск., полиция, скорая помощь, спецслужбы, служба спасения
В ходе инцидента подросток получил ножевое ранениеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по инциденту, произошедшему в Чкаловском районе Екатеринбурга, где пострадал подросток.

Инцидент произошел в многоквартирном доме на улице Родонитовой. Жильцы дома вызвали полицию, поскольку услышали в одной из квартир шум и крики. В квартире был обнаружен подросток с проникающим ранением паховой области, а также избитый отец семейства. Супруга мужчины рассказала, что на ее семью по ошибке напали коллекторы, сообщает Life.

По данным издания, в ходе разбирательства версия с коллекторами не подтвердилась. Зато появились подозрения, что женщина пыталась скрыть ссору между подростком и его отцом.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Проверка по факту инцидента продолжается.

Наталья Володина
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