{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 апреля 2017
14 апреля 2017
19:17  15 апреля 2017 0

Михаил Ходорковский покинул «Открытую Россию»

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Экс-глава ЮКОСа добровольно сложил полномочия председателя организацииФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покинул пост председателя организации «Открытая Россия». О своем решении он заявил на конференции в Таллине.

«Я обещал покинуть свой пост в движении и делаю это. Мои следующие задачи связаны с развитием каналов коммуникации с российским и мировым сообществом», — приводит слова Ходорковского «Интерфакс».

Выборы нового председателя состоятся на следующем заседании участников движения. Также будет переизбран совет «Открытой России», поскольку некоторые делегаты добровольно отказались от выдвижения своих кандидатур на новый срок.

Кроме того, члены «Открытой России», должны обсудить, поддерживать или нет кандидатуру Алексея Навального на выборах президента РФ в 2018 году и Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы. Эти две кандидатуры предложил на рассмотрение Ходорковский.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров