Михаил Ходорковский покинул «Открытую Россию»

19:17 15 апреля 2017 0

Экс-глава ЮКОСа добровольно сложил полномочия председателя организации Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский покинул пост председателя организации «Открытая Россия». О своем решении он заявил на конференции в Таллине.

«Я обещал покинуть свой пост в движении и делаю это. Мои следующие задачи связаны с развитием каналов коммуникации с российским и мировым сообществом», — приводит слова Ходорковского «Интерфакс».

Выборы нового председателя состоятся на следующем заседании участников движения. Также будет переизбран совет «Открытой России», поскольку некоторые делегаты добровольно отказались от выдвижения своих кандидатур на новый срок.

Кроме того, члены «Открытой России», должны обсудить, поддерживать или нет кандидатуру Алексея Навального на выборах президента РФ в 2018 году и Дмитрия Гудкова на выборах мэра Москвы. Эти две кандидатуры предложил на рассмотрение Ходорковский.