19:31 15 апреля 2017 0

Полицейских задержали по подозрению в получении взятки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тобольске за взятку задержаны начальник отдела уголовного розыска Игорь Белозерцев и его заместитель Денис Ефремов. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник, близкий к силовикам. По информации источника, взятку полицейские получили за «крышевание» салонов интим-услуг.

«В Тобольске вечером в пятницу, 14 апреля, сотрудники отдела собственной безопасности областной полиции задержали начальника отдела уголовного розыска и его заместителя Ефремова, взяли прямо в интим-салоне, — рассказал источник. — Деньги, около 150 тысяч рублей, были уже у них в руках, брали с поличным. За ними долго ходили, информация о том, что они крышуют кафе, столовые, салоны красоты, была давно».

Другой источник агентства в Тобольске рассказал, что один из родственников Дениса Ефремова является сотрудником Роспотребнадзора. «Он заместитель начальника тобольского отдела Роспотребнадзора. Было очень удобно: если кафе или салон отказывались платить за „крышу“, к ним приходила проверка и их закрывали», — полагает он.

Денис Ефремов, по информации источника агентства, несколько лет назад занимал должность начальника местного УБОП.

«Тогда угрозыск возглавлял Денис Севрюков. Они дружили. Когда Севрюкова перевели в Тюмень, он замолвил слово за Ефремова, и его поставили руководить УБОПом. А потом Ефремова прямо в кабинете взяли с наркотиками, там была крупная партия, что-то около 600 граммов. Уволили, разумеется, но по какой-то причине после взяли снова, помощником участкового. И он снова дослужился до хорошей должности», — рассказал собеседник агентства.

Согласно данным из открытых источников, должность замначальника тобольского отдела Роспотребнадзора занимает Сергей Ефремов.

Источник агентства отмечает, что супруга начальника Ефремова — Игоря Белозерцева — держала магазин, в котором, по подозрениям самих тоболяков, шла бойкая торговля «паленой» водкой. «Пару лет назад их брал ОБЭП, но дело замяли», — отметил он.

В пресс-службе СУ СКР по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что уголовное дело возбуждено по части 5 статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное группой лиц). Взятку в 100 тысяч рублей, отметили в ведомстве, начальник отдела и его заместитель получили от управляющей СПА-салоном за покровительство.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» подтвердили факт задержания двоих сотрудников полиции. «В ходе реализации оперативной информации сотрудниками собственной безопасности задокументирован факт получения сотрудниками МО МВД России „Тобольский“ незаконного денежного вознаграждения в размере 100 тысяч рублей через посредника от местной жительницы за непривлечение её к административной ответственности, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии, — сообщили в областном полицейском главке. — При проведении оперативной комбинации двое оперативников задержаны. По данному факту СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ».

Глава областного УМВД Юрий Алтынов уже распорядился провести служебную проверку. Сотрудники отстранены от занимаемых должностей, принято решение об их увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Оба понесут наказание в соответствии с законом. Их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, подчеркнули в областном УМВД.