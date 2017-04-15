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15 апреля 2017
14 апреля 2017
19:57  15 апреля 2017 0

В Петербурге задержали еще одного вербовщика террористов

Судебное Алешкин Шевелев Курган, наручники, решетка, заключенный
По данным следствия, задержанный искал среди выходцев из Средней Азии потенциальных террористовФото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Девятого предполагаемого вербовщика потенциальных террористов задержали сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Он входит в группу ранее задержанных выходцев из Средней Азии, которых в настоящее время проверяют на причастность к взрыву в вагоне питерского метро.

Как напоминает портал «Русская планета», среди обвиняемых в вовлечении в террористическую деятельность — братья Атабек и Азизбек Рустамов, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев.

По данным следствия, они вербовали в Санкт-Петербурге уроженцев Средней Азии и вовлекали в деятельность запрещенных в России террористических группировок «Джебхат-ан-Нусра» и «Исламское государство».

Наталья Володина
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