В Петербурге задержали еще одного вербовщика террористов

19:57 15 апреля 2017 0

По данным следствия, задержанный искал среди выходцев из Средней Азии потенциальных террористов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Девятого предполагаемого вербовщика потенциальных террористов задержали сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу. Он входит в группу ранее задержанных выходцев из Средней Азии, которых в настоящее время проверяют на причастность к взрыву в вагоне питерского метро.

Как напоминает портал «Русская планета», среди обвиняемых в вовлечении в террористическую деятельность — братья Атабек и Азизбек Рустамов, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев.

По данным следствия, они вербовали в Санкт-Петербурге уроженцев Средней Азии и вовлекали в деятельность запрещенных в России террористических группировок «Джебхат-ан-Нусра» и «Исламское государство».