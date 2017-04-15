{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 апреля 2017
14 апреля 2017
13 апреля 2017
12 апреля 2017
Главные новости Пермского края
20:13  15 апреля 2017 0

Губернатор Прикамья заработал в Москве более пяти миллионов рублей

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Несмотря на кризис, доходы Максима Решетникова в 2016 году немного вырослиФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Декларационная кампания
все новости сюжета

Глава Прикамья Максим Решетников в прошлом году увеличил свои доходы. Сумму заработка врио губернатора раскрыли бывшие коллеги.

Мэрия Москвы на своем официальном сайте опубликовала сведения о доходах сотрудников столичного правительства за 2016 год. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников, который до февраля был министром экономики Москвы, в прошлом году заработал 5 млн 694 тысячи рублей (почти на 300 тысяч больше, чем годом ранее).

Решетников женат, у него трое детей. У главы Прикамья есть единственный автомобиль — Kia Cerato. Два машиноместа — в пользовании. Семейной квартирой (258,4 квадратных метра) Решетников владеет на 2/3, двое детей являются собственниками по 1/6 доли этой недвижимости. У супруги и третьего ребенка квартира находится в пользовании.

Жена Максима Решетникова заработала в 2016 года 478,5 тысячи рублей. Она является собственницей двух машиномест.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров