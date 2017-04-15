20:17 15 апреля 2017 0

Договоренность между Россией и США о химическом разоружении в Сирии была достигнута в 2013 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заявление о спрятанном в Сирии химическом оружии, которое сделал беглый сирийский генерал, вызваны «либо кнутом, либо пряником». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что генерал дезертировал из сирийской армии в 2013 году. В том же году была достигнута договоренность между Россией и США о химическом разоружении в Сирии. В 2014 году Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила от правительства САР обновленные данные о запасах химоружия и подтвердила их. Согласно этим данным, уничтожению подлежала 1,3 тонны химических веществ. Однако беглый генерал заявил, что огромная часть химического оружия была скрыта.

«Тот факт, что генерал три года молчал, зная про две тысячи тонн, вызывает вопросы. «Я думаю, что любой здравый человек понимает, что этот генерал был простимулирован либо пряником, либо кнутом», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Катара Мохаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Ранее генерал Захер ас-Сакат заявил, что сирийские власти якобы скрыли от ОЗХО несколько сотен тонн химического оружия, при этом не приведя никаких доказательств, напоминает «РТ на русском».