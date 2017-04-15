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Главные новости Пермского края
20:32  15 апреля 2017 0

Пермский губернатор отпразднует Пасху с митрополитом

Поездка губернатора Решетникова в Верещагинский район и встреча с партактивом Единой России. Пермь, решетников максим
Максим Решетников тоже готовится праздновать ПасхуФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников будет праздновать Пасху не только дома. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора, намечены встреча с митрополитом и поход на службу в церковь.

В воскресенье, 16 апреля, когда христиане будут праздновать Воскресение Христово (Пасха), временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников направится на вечернюю службу в Свято-Троицкий кафедральный собор Перми. Также глава региона встретится с митрополитом Пермским и Кунгурским Мефодием.

Ранее Максим Решетников уже успел познакомиться с главой Пермской епархии. В феврале врио губернатора лично приехал в гости к митрополиту Мефодию, чтобы поздравить его с днем рождения и подарить картину.

Стефан Савелли
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