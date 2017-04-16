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16 апреля 2017
15 апреля 2017
00:10  16 апреля 2017 0

Политконсультанты определились с президентом

3 конгресс РАПК, второй день. Москва, куртов алексей
Председатель совета директоров агентства «ИнтерМедиаКом» Алексей Куртов стал новым главой РАПКФото: Владимир Андреев © URA.RU

Новым главой Российской ассоциации политических консультанов (РАПК) стал председатель совета директоров агентства «ИнтерМедиаКом» Алексей Куртов. За его кандидатуру политтехнологи проголосовали на закрытой части отчетно-выборного собрания РАПК. На этот пост также претендовал президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов.

Действующий глава ассоциации Игорь Минтусов сложит свои полномочия в начале августа: считается, что он станет следующим президентом Европейской Ассоциации политконсультантов — голосование пройдет в мае.

Процесс выдвижения кандидатов в президенты РАПК сопровождался внутренними скандалами из-за того, что в организации сформировалось несколько групп политических консультантов, которые по-разному смотрят на будущее организации. Изначально на пост президента также претендовали два кандидата: основатель агентства Bakster Group Дмитрий Гусев и глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Но позже Дмитрий Гусев снял свою кандидатуру, призывая изменить саму систему выборов РАПК. Накануне голосования политолог Дмитрий Орлов взял самоотвод в пользу Алексея Куртова. Об этом эксперт написал в Facebook: «Для меня стали отчетливыми и риски выдвижения. Прежде всего я вступил в РАПК недавно. Из совсем свежих бесед с коллегами и детального изучения ситуации я понял: в ассоциации существует клубок проблем, разногласий и конфликтов, в которых — в случае избрания на пост президента, весьма реального, кстати говоря, — мне пришлось бы разбираться несколько месяцев. Знающие меня люди не дадут соврать: я имею управленческий опыт (и корпоративный, и проектный) и не боюсь проблем. Но здесь совсем другое дело — энергия неофита (неофита по отношению к внутренним взаимоотношениям в структуре, а не к рынку, конечно) не в состоянии компенсировать отсутствие непосредственного опыта работы именно в такой организации».

Нового президента РАПК Дмитрий Орлов назвал человеком, который «уже показал способность организовать работу Ассоциации».

Айсель Герейханова
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