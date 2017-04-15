Бойцы украинского спецназа перебрались в Россию

20:42 15 апреля 2017 0

Сотрудники спецназа МВД Украины опасаются давления на родине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Четверо бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут» уехали в Россию, чтобы избежать давления со стороны чиновников.

Как сообщил адвокат спецназовцев Валентин Рыбин, бойцы пересекли украинско-российскую границу «после окончания меры пресечения в отношении них и после окончания досудебного расследования».

Адвокат назвал имена сотрудников спецподразделения — Александр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков и Виталий Гончаренко, отметив, что границу они пересекли законно, по внутреннему паспорту, так что побегом это назвать нельзя.

По словам адвоката, на спецназовцев и на судей, которые их выпустили, оказывается давление со стороны чиновников. Поэтому «беркутовцы» приняли решение уехать в Россию, сообщает «Газета.ру».

В Генеральной прокуратуре Украины пока не имеют информации о том, что бойцы «Беркута» уехали в Россию.