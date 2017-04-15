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15 апреля 2017
14 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
21:21  15 апреля 2017 0

Недостроенная телебашня в Екатеринбурге стала местом действия компьютерной игры. ВИДЕО

Клипарт, долгострой, телебашня
Игрок должен помочь героям игры вернуться в прошлоеФото: Наталия Вершинина © URA.RU

В Сети появился трейлер компьютерной игры, местом действия которой стала недостроенная телебашня в центре Екатеринбурга.

Игра-квест начинается в 1991 году: ученые из свердловского института изобретают машину времени и отправляются в будущее, оказываются на телебашне, где устанавливают механизм и совершают прыжок с парашютом, чтобы переместиться во времени обратно. Однако сбой в механизме приводит к тому, что экспериментаторы «зависают» между 1991 и 2017 годом. Задача игрока — починить механизм и спасти советских ученых, сообщает портал «MediaЗавод».

Наталья Володина
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