{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
15 апреля 2017
14 апреля 2017
21:38  15 апреля 2017 0

Американский школьник нашел простое средство от рака

Клипарт октябрь. Нижневартовск., кофе, чашка, кафе
Подросток нашел лекарство от онкологии на своей кухнеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Американский школьник Стивен Литт нашел новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями.

В проекте, который Стивен представил на научной выставке, подросток рассказал об опытах над червями. Выяснилось, что антиоксиданты, которые есть в составе зеленого чая, уничтожают злокачественные опухоли. Отравленным канцерогенами червям помог полифенол.

Как сообщает информагентство Nation News, Стивен начал искать лекарство от рака, когда несколько его знакомых умерли от этой болезни. Дома он создал мини-лабораторию, а опыты ему помогал проводить отец-химик.

Исследованием школьника уже заинтересовались сотрудники университета Тафтса.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров