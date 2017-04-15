Американский школьник нашел простое средство от рака

21:38 15 апреля 2017 0

Подросток нашел лекарство от онкологии на своей кухне Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Американский школьник Стивен Литт нашел новый способ борьбы с онкологическими заболеваниями.

В проекте, который Стивен представил на научной выставке, подросток рассказал об опытах над червями. Выяснилось, что антиоксиданты, которые есть в составе зеленого чая, уничтожают злокачественные опухоли. Отравленным канцерогенами червям помог полифенол.

Как сообщает информагентство Nation News, Стивен начал искать лекарство от рака, когда несколько его знакомых умерли от этой болезни. Дома он создал мини-лабораторию, а опыты ему помогал проводить отец-химик.

Исследованием школьника уже заинтересовались сотрудники университета Тафтса.