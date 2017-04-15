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15 апреля 2017
14 апреля 2017
22:04  15 апреля 2017 0

Трамп захотел прокатиться в карете английской королевы. Полиция Лондона ломает голову, как уберечь высокого гостя

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Поездка Трампа в карете связаны с повышенным риском, говорят в лондонской полицииФото: depositphotos.com © URA.RU

Дональд Трамп захотел прокатиться в карете королевы Великобритании Елизаветы II. Президент США заявил, что не прочь исполнить свою мечту во время официального визита в Лондон, запланированного на вторую неделю октября.

Как сообщает The Times со ссылкой на анонимные источники, Белый дом считает каретную процессию «важным элементом визита», однако у спецслужб своя точка зрения на желание Трампа: такое мероприятие будет сопровождаться «громадными мерами безопасности», куда более масштабными, чем во время других государственных визитов.

Визит Трампа в Лондон и так потребует от местной полиции колоссальных усилий на поддержание порядка: ожидается, что в центре британской столицы могут собраться десятки тысяч протестующих граждан. Так что полицейским придется поломать голову над тем, как обеспечить безопасность президента США во время поездки в карете. Ведь обычный автомобиль Трампа способен «выдержать массированный удар, например, маломощную реактивную гранату». В карете может быть пуленепробивамое стекло, но вряд ли оно выдержит выстрел из мощного оружия, к примеру, ручного гранатомета, отмечает источник издания в правоохранительных органах Лондона.

Как отмечает РИА «Новости», в поездке Трампа будут сопровождать сотни вооруженных агентов, большое число полицейских в штатском будут дежурить по всему маршруту его следования.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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