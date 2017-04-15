23:18 15 апреля 2017 0

Навальный всю субботу, 15 апреля, выступал перед челябинцами на разных площадках Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юрист Алексей Навальный 15 апреля посетил Челябинск, где встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского горно-обогатительного комбината и провел пресс-конференцию для журналистов. Все три мероприятия посетили корреспонденты «URA.RU».

Визит Навального начался в галерее «Континент». Планировалось, что это будет секретное мероприятие, а внутрь будут впускать только зарегистрированных на специальном сайте волонтеров по электронным пригласительным. Но к назначенному времени у входа дежурили и прознавшие о месте встречи журналисты, и снимавшие всех на любительские видеокамеры сотрудники правоохранительных органов в штатском.

Приезд Навального был встречен выкриками небольшой группы подростков: «Националист!». Юрист был в сопровождении телохранителя и нескольких местных активистов. Он предложил оппонентам пройти внутрь и задать вопросы. Подростки не реагировали и продолжали кричать. Тогда политик сам зашел внутрь, встал у входа и жал руки входящим в зал.

Подавляющее большинство волонтеров было подростками. Среди нескольких сотен участников можно было заметить группы совсем юных школьников. Навальный в приветственном слове прокомментировал акцию против себя. «Вот меня называли „либераст“, „националист“. А я выступаю за то, чтобы они получали визу и могли здесь найти работу лучше, чем за те 200 рублей, которые им заплатили сегодня», — сказал он.

Навальный заигрывал с челябинцами и на сцене, и у входа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Московский юрист отметил большой вклад Челябинска в борьбу с коррупцией: местный житель Валерий Золотухин считается одним из лучших расследователей Фонда борьбы с коррупцией, а арт-дизайнером всех разоблачительных роликов является его землячка Елена Марус. Политик прошелся по челябинскому экс-губернатору Михаилу Юревичу, на которого завели дело о получении взяток. Юрист напомнил, что уже публиковал компромат на бывшего главу региона и клеймил того за покупку вертолета. Сейчас он собирается проводить новое расследование — о бюджетных тратах на ремонт и строительство дорог.

Пытаясь заигрывать с региональной публикой, Навальный обвинял Москву в высасывании всех денег из провинции. Его спросили, не собирается ли он в таком случае перенести столицу в центр страны, например, Екатеринбург. «Это невозможно. Москва высосала все, включая человеческие ресурсы. За Уралом живет мало людей. Перенос столицы в тот же Новосибирск будет стоить огромных денег», — ответил юрист.

Навальный раскритиковал реформу местного самоуправления, после которой в городах мэры стали руководить местными думами, а глав администраций назначать по конкурсу. «Вот у вас городом управляет ситимэр. У него один работодатель — губернатор. Также, как и у губернатора работодатель — президент. На них все эти назначенцы и ориентируются. Реформа местного самоуправления — это провал», — заявил московский юрист. Он не был в курсе, что еще в 2015 году в Челябинске отказались от «двуглавия»: мэр вновь руководит администрацией города, а не депутатами.

На встречу с Навальным пришло много молодежи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Поведение властей и силовиков, арестовавших в том же Челябинске всего одного человека и оштрафовавших на минимальную сумму еще шестерых, юрист называл слабостью. Спустя 45 минут Навальный уже устал от вопросов и предложил пойти на митинг. Ему объяснили, что до акции еще более часа. И тогда он предложил устроить фотосессию. «Обожаю фотографироваться», — сказал Навальный. И еще долго позировал поклонникам.

В день визита Навального в Челябинске проходил экологический митинг против нового ГОКа, который Русская медная компания Игоря Алтушкина собирается строить рядом с поселком Томино недалеко от областного центра. Еще недавно это была одна из самых резонансных тем. Масла в огонь подлила реакция властей, которые сначала выступили резко против проекта, а сейчас уже поддерживают РМК.

Активисты СтопГОК и Навальный воспользовались друг другом. Первые благодаря московскому гостю утроили число участников митинга, а юрист получил возможность выступить перед тысячей недовольных властью горожан.

Экологическая повестка будет одной из главных тем штаба Навального в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Навальный же еще на встрече с волонтерами прошелся по РМК. «Собственники компании говорят, что дадут работу и будут платить налоги. Но мы знаем, как живут города, где есть ГОКи. Там низкие зарплаты и нет экологии. А налогов не хватает, чтобы вылечить людей от онкологии. Этот проект не принесет ничего, кроме нищеты и болезней. ГОК строит компания, зарегистрированная в оффшорах. Если завтра правительство Кипра национализирует компании, выяснится, что вся Россия принадлежит Кипру», — говорил Навальный.

На экологическом митинге в Сквере Колющенко Навальный повторил тезис о резком росте онкологических болезней из-за Томинского ГОКа. Во время короткого выступления юриста, противники гнали его со сцены криками: «Вон!».

Затем около получаса Навальный слушал выступавших активистов. Они рассказывали, как частное охранное предприятие РМК не пускало их на публичные слушания по строительству горно-обогатительного комбината. Люди жаловались на то, что власти их не слышат и этим сами создают почву для протеста.

Навальному готовы помогать на родине губернатора и мэра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На итоговой пресс-конференции в штабе, Навальный рассказал, что Челябинск является четвертым городом России по числу зарегистрировавшихся на его сайте волонтеров. Две тысячи южноуральцев готовы помогать ему. «Аномальное число» волонтеров отчего-то оказалось в Магнитогорске, родине губернатора Бориса Дубровсого и мэра Челябинска Евгения Тефтелева, оплота «Единой России», дающего чуть ли не самый большой процент за партию власти в регионе.

Как объяснил политик, его политтехнолог Леонид Волков выбирает руководителей местных штабов. В Челябинске он остановился на кандидатуре Алексея Табалова, юриста с многолетним стажем, которого арестовали на 10 суток за участие в мартовском несанкционированном митинге.

Подводя краткий итог визита, юрист признал, что «полиция была супердружелюбна». Он обещал еще несколько раз приехать перед выборами президента.