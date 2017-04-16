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Главные новости Свердловской области
11:20  16 апреля 2017 0

Свердловский губернатор встретил Пасху в Свято-Троицком соборе. ФОТО

Пасхальная служба в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, куйвашев евгений
Более 80 тысяч верующих свердловчан пришли в храмы этой ночьюФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 80 тысяч верующих встретили этой ночью праздник Воскресения Христова в храмах Свердловской области. Пасхальные богослужения прошли в 263 населенных пунктах.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, порядок на праздновании обеспечивали 2500 полицейских. В помощь им были приданы около 100 работников частных охранных организаций, более 120 дружинников и свыше 100 представителей казачьих формирований. В целях безопасности для осмотра граждан применялись металлодетекторы.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершил торжественное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга. Именно здесь встретил Пасху губернатор Евгений Куйвашев. Здесь же провели ночь первый заместитель главы администрации губернатора Вадим Дубичев, заместитель Генерального прокурора Юрий Пономарев, бывший министр по управлению госимуществом Алексей Пьянков, экс-начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Андрей Заленский, представительница царской семьи княгиня Ольга Куликовская-Романова.

Все присутствующие в храме смогли зажечь свечи от Благодатного огня. Его частицу доставили в Свято-Троицкий собор из Иерусалима.

Вокруг собора был совершен Крестный ход, который возглавил владыка Кирилл. Пасхальное Евангелие читалось на 13 языках.

Митрополит Кирилл огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла «архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви» и поздравил от себя всех молящихся с Пасхой, рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

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Верующие собрались в Свято-Троицком кафедральном соборе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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