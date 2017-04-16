11:43 16 апреля 2017 0

Джонсон призывает Россию присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГИЛ Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии

Глава министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил России вступить в западную коалицию для борьбы с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ).

Как заявил Джонсон, присоединение к коалиции поможет России «сохранить свои стратегические интересы в Сирии с перспективой более плодотворных отношений с президентом Трампом». В настоящее время в западную коалицию по борьбе с террористами ИГИЛ входят более 60 стран, отмечает «Российская газета».

Джонсон также призвал Россию «содействовать реальному прекращению огня, чтобы остановить применение химического оружия и добиться политического урегулирования», передает «РТ на русском».

С момента начала антитеррористической операции в Сирии в сентябре 2015 года российские ВКС нанесли 17 тысяч воздушных ударов по инфраструктуре ИГИЛ и ликвидировали 35 тысяч боевиков, включая 204 полевых командиров.