13:04 16 апреля 2017 0

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов получил угрозы из Чечни, когда вступился за коллег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов и журналисты радиостанции получили угрозы от высшего духовенства и парламентариев Чечни после того, как вступились за коллег из «Новой газеты». Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Так, муфтий Чечни Салах Межиев заявил: «Такое нельзя забыть и оставить без внимания», а с тех, кто пытается понять, что стоит за словом «возмездие» — муфтий называл их «вставшими на сторону шайтанов» — «будет спрос без срока давности, Всевышний Аллах терпелив». Межиев написал — «шайтаны по всей строгости закона ответят за клевету». Депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев в интервью изданию «Грозный-информ», анализируя конфликт с журналистами центральных российских СМИ, сказал: «Сравнивать с ИГИЛ регион, который победил терроризм, могут только явные враги России, которые пытаются подорвать стабильность страны изнутри. Таких, даже на коленях стоящих, опасно прощать. Бог видит все, справедливое возмездие, которого вы так боитесь, действительно существует и никому его не избежать. Поэтому, хотя бы для спасения собственных душ, найдите в себе силы принести извинения людям, которых вы незаслуженно оскорбили». Сараилев также отметил, что журналисты «Новой газеты», написав о притеснениях геев в Чечне, обидели весь чеченский народ, поскольку «массовых преследований людей с неправильной ориентацией в Чечне не было и быть не могло, потому что подобных явлений в Чечне вообще не существует».

Конфликт между журналистами «Новой газеты» и руководством Чечни разгорелся после того, как в газете появилось расследование о притеснении геев в республике. В конце марта редакция получила информацию о массовых задержаниях в Чечне представителей нетрадиционной сексуальной ориентации и через свои источники перепроверила сведения во властных структурах и силовых ведомствах. Выяснилось, что речь идет о более чем сотне мужчин из разных населенных пунктов, включая Грозный. Задерживали даже тех, кого лишь заподозрили в принадлежности к секс-меньшинствам. При этом многие из задержанных якобы были убиты родственниками во избежание семейного позора, а некоторые ЛГБТ-активисты покинули республику после того, как их выпустили (но таких случаев немного).

Через несколько дней после публикации в «Новой газете» в главной мечети Грозного на собрании исламских богословов и общественных деятелей собралось больше 15 тысяч человек, и была принята резолюция, где говорилось о необходимости возмездия в отношении подстрекателей, то есть журналистов. Собравшиеся в мечети были недовольны тем, что издание считает, что в республике могут быть представители нетрадиционной ориентации.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов обратился к силовикам с требованием отреагировать на призывы к расправе над журналистами «Новой газеты».