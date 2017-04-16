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16 апреля 2017
15 апреля 2017
12:49  16 апреля 2017 0

Брата Саакашвили попросили с Украины

Евромайдан. Киев (Украина), саакашвили михаил
Михаил Саакашвили высказал свое возмущение решением СБУ в соцсетяхФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Брата Михаила Саакашвили Давида лишили права на постоянное проживание на Украине. Вид на жительство аннулировала Служба безопасности Украины.

Возмущением от этой новости бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поделился на своей странице в Facebook. «Ну очень низко! Бизнесменов, которые нас поддерживают, закрывают, а олигархов никто не трогает! … Ничего, прорвемся!» — приводит слова Саакашвили «Газета.ру».

Михаил Саакашвили после губернаторства в Одесской области создал движение «Рух новых сил», объявив своей целью полное изменение политической системы страны. Действующее руководство Украины он обвинил в нежелании проводить реформы и в покровительстве коррупции.

На родине Саакашвили, в Грузии, где он был президентом, в отношении него расследуется ряд уголовных дел о злоупотреблениях полномочиями. По заявлению правоохранительных органов, бывшему президенту грозит арест, если он решит вернуться в Грузию.

Наталья Щербакова
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