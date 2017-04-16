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16 апреля 2017
15 апреля 2017
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13:49  16 апреля 2017 0

Бузова случайно обнажилась в новом клипе. ВИДЕО

Дочь коммерческого директора УГМК штурмует музыкальный Олимп при поддержке звезды «Дома-2»Фото: Instagram/Настя Кудри, видео: YouTube/Серж Семейско

Ольга Бузова радикально поменяла имидж для записи нового клипа. Композицию «Будет жарко!» звезда «Дома-2» исполнила вместе с начинающей певицей Настей Кудри.

20-летняя студентка журфака МГУ Анастасия Кудряшкина (настоящее имя Насти) — не только красавица и певица, но и одна из самых завидных невест России, благодаря своему папе Игорю Кудряшкину, коммерческому директору «УГМК-Холдинга». «Будет жарко!» — ее вторая попытка найти место в шоу-бизнесе. Для Ольги Бузовой запись клипа — тоже не первый опыт. По словам теледивы, она сразу же согласилась работать в паре с Настей Кудри, поскольку считает, что молодых и талантливых следует поддерживать всеми силами, пишет «Комсомольская правда».

Смену имиджа Бузова восприняла как очередной веселый эксперимент. В клипе она демонстрирует зеленые волосы и глубокое декольте. А во время съемок случился небольшой казус — лямка соскользнула на плечи, обнажив шикарные формы теледивы.

Критика Ольгу Бузову не пугает: «Я всегда за позитив. Я никогда не реагирую на отрицательные нюансы».

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
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