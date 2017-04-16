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16 апреля 2017
15 апреля 2017
14:30  16 апреля 2017 0

Пушков: Джонсон прическу нашел, а политическое лицо — не может

Открытая лицензия 09.06.2015. Алексей Пушков., пушков алексей
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал приглашение России в западную коалициюФото: duma.gov.ru

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон непоследователен в своих заявлениях и никак не может найти свое «политическое лицо». Так российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал приглашение России в западную коалицию.

«Джонсон … то новых санкций требует, то зовет нас войти в западную коалицию. Прическу нашел, а лицо — не может», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Как напоминает РИА «Новости», ранее Джонсон заявлял о своих намерениях потребовать ужесточения санкций в отношении России. Однако на встрече глав внешнеполитических ведомств «большой семерки» такого заявления не прозвучало. Накануне Джонсон сменил тон и пригласил Россию присоединиться к западной коалиции по борьбе с ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в России) в Сирии. По его мнению, это позволило бы Москве сохранить свои стратегические интересы в Сирии и наладить более продуктивные отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Наталья Володина
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