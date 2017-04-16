{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,29
Динамика за 2 недели
Евро 59,78
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
16 апреля 2017
15 апреля 2017
15:03  16 апреля 2017 0

Маленький ребенок разгуливал по подоконнику на пятом этаже и забрасывал прохожих пасхальными яйцами

Ребенок напугал прохожих прогулкой по подоконникуФото: ВКонтакте

В Смоленской области маленький ребенок напугал соседей. Мальчик забрался на подоконник на пятом этаже и забрасывал прохожих пасхальными яйцами.

Очевидцы выложили фото маленького хулигана в городском сообществе в соцсети. «Десять минут мы стояли с мужем и уговаривали мальчика слезть с подоконника и закрыть окно, но ему было не до этого, он скидывал пасхальные яйца и смеялся!» — пишет очевидица.

Мальчик разгуливал по подоконнику минут десять, но его заметил старший брат и снял ребенка с окна, сообщает РЕН ТВ.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров